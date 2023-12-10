Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Фиорентины», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Паредес, Спинаццола, Кристенсен, Дибала, Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуринью

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Дункан, Куаме, Бельтран.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Фиорентина»