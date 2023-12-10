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    • «Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    «Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Фиорентины», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Паредес, Спинаццола, Кристенсен, Дибала, Лукаку.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

    «Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Дункан, Куаме, Бельтран.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Фиорентина»

    Рома-Фиорентина смотреть онлайн 10 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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