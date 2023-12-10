Ассист Захаряна, победы «Спартака» и «Зенита», разгром «Баварии» и «МЮ» и другие новости

ЭСК РФС вынес вердикт по фолу Пиняева на Клаудиньо в матче «Локомотив» – «Зенит».
«Зенит» пытается перехватить у «Ливерпуля» бразильского защитника.
Вендел в отпуске встретится с руководством бразильского клуба.
РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5.
Соболев установил рекорд сезона РПЛ.
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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Борнмуту» (0:3) перед матчем с «Баварией».
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Захарян сделал первое результативное действие за «Сосьедад».
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«Спартак» провел последний матч на «Открытие Арене» – стадион в январе переименуют.
Источник: «Бомбардир»