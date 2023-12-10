Ассист Захаряна, победы «Спартака» и «Зенита», разгром «Баварии» и «МЮ» и другие новости

ЭСК РФС вынес вердикт по фолу Пиняева на Клаудиньо в матче «Локомотив» – «Зенит».

«Зенит» пытается перехватить у «Ливерпуля» бразильского защитника.

Вендел в отпуске встретится с руководством бразильского клуба.

РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5.

Соболев установил рекорд сезона РПЛ.

Бундеслига. «Бавария» опозорилась в матче с «Айнтрахтом» (1:5).

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Борнмуту» (0:3) перед матчем с «Баварией».

«Црвена Звезда» установила мировой рекорд, побив достижение «Реала».

Захарян сделал первое результативное действие за «Сосьедад».

РПЛ. «Зенит» победил «Пари НН» (1:0) и вышел на 1-е место.

«Спартак» провел последний матч на «Открытие Арене» – стадион в январе переименуют.