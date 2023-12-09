РПЛ. «Зенит» победил «Пари НН» (1:0) и вышел на 1-е место

И еще про первую половину сезона,завтрашние матчи ничего не изменят.Патриотический лозунг-Питер и Краснодар ни шагу назад,за нами Москва.
«Зенит» в 18-м туре РПЛ победил дома «Пари НН». Гол у нападающего Матео Кассьерры.
Петербуржцы как минимум до завтра возглавили таблицу. Нижегородцы остались на девятом месте.
«Зенит» победил «Пари НН» четвертый раз подряд.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Кассьерра, 15.