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    РПЛ. «Зенит» победил «Пари НН» (1:0) и вышел на 1-е место

    «Зенит» в 18-м туре РПЛ победил дома «Пари НН». Гол у нападающего Матео Кассьерры.

    Петербуржцы как минимум до завтра возглавили таблицу. Нижегородцы остались на девятом месте.

    «Зенит» победил «Пари НН» четвертый раз подряд.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Кассьерра, 15.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии58
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      Рейтинг: +3154

      волчарик 1 час назад

      И еще про первую половину сезона,завтрашние матчи ничего не изменят.Патриотический лозунг-Питер и Краснодар ни шагу назад,за нами Москва.

      2
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      Рейтинг: +8172

      Semenycch > волчарик 55 минут назад

      Вы предлагаете согласованно не пускать Москву на первое место?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3154

      волчарик > Semenycch 50 минут назад

      Я предлагаю честно играть в футбол,а это злая шутка-сарказм.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5734

      Ziklop > волчарик 10 минут назад

      московская мафия сильнее, клубов и бабла больше.
      тем более они в открытую топят против Зенита, не только клубы , но и комментаторы, депутати, да и Москва 25 миллионов это 20% населения страны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8575

      BarStep 1 час назад

      Не, ну что-то явно разладилось в нашем королевстве..
      Сегодня смотрел в сравнении -
      играли две средненькие команды..

      Зависимость бл*

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5536

      neveldomha 1 час назад

      Не матч, а просто хроники из жизни отдыхающих в синебелоголубых купальников

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3154

      волчарик 1 час назад

      В этом году надо сильно постараться,что бы стать чемпионом.Если потеря Малкома не столь ощутима,стал забивать Касьера.То уход Кузяева невосполним,а многие его недооценивали.По сути связка Кузя-Бариос это такой мотор,а один Бариос уже не справляется.И конечно пора перетряхивать состав-кто то не тянет,а кто то не хочет.

      4
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      Рейтинг: +1502

      Toomans > волчарик 1 час назад

      Абсолютно нефиг возразить. Я писал, что уход Кузяева - большая потеря. Но я рад, что он не зассал и ушел реализовывать свои амбиции. Мужик.

      2
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      Рейтинг: +3154

      волчарик 1 час назад

      По итогам первой части сезона-Нижний крепкий середняк,мало пропускающий,но смотреть скучно.О Зените отдельно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3287

      Suvorov71 1 час назад

      Ну что, помойных поздравить можно со вторым местом( купленным), а так помойка помойкой. до следующего года, и не померзнете там у помойки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +781

      Alemann > Suvorov71 1 час назад

      Залезь в свой навоз и визжи потише, свиноматка.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5734

      Ziklop > Suvorov71 1 час назад

      воровус17 рыло в навоз и не воняй!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11846

      knikos 1 час назад

      Одно хорошо , Кассьера обрёл потребность забивать , причём в любых ситуациях . Этот гол - чисто "Сергеевский" . Надеюсь , Матео станет всё-таки лучшим бомбардиром всего чемпа .

      6
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      Рейтинг: +5734

      Ziklop > knikos 1 час назад

      как-то он не убедителен, не достаточно наглый, но надеюсь что продолжит забивать.

      2
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      Рейтинг: +1502

      Toomans > Ziklop 1 час назад

      Для нашего чемпионата он неплох. Хотя, может и лучше. Откровенно говоря, у РПЛ крайне низкий уровень, если сравнивать с первой шестеркой чемпионатов. Если бы он продолжил бороться за место в старте Аякса - был бы крутым форвардом, умеющим реализовать 2 из 2 моментов. А так - он подстраивается под уровень РПЛ. Вывод очевиден.

      1
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      Рейтинг: +816

      vla4839 1 час назад

      Позорные игры в течение всего чемпионата. Чем занимается тренерская шобла Зенита?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Зенит выиграл и хорошо. Но матч премьер смотреть не возможно. Блевотина сплошная. Нужно закрывать. Смотреть трансляции в звуке нет никакой возможности совсем. Матчи без комментаторов самый лучший вариант.

      6
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      Рейтинг: +1502

      Toomans > ZAITZEFF2011 1 час назад

      Вы знаете...мне это напомнило случай. Как-то купил мороженое, а его есть невозможно - порошок замороженный. Так по вашей логике, у меня было мороженое - и хорошо. Пофиг, что есть невозможно, главное - оно есть.

      0
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      Рейтинг: +11846

      knikos 2 часа назад

      Дааа , могли 3-4 забить ... не захотели ... не напряглись ... в отпуске . Хотя бы для 25 тысяч зрителей могли бы и постараться мал-мал ... Тем не менее , это тот случай , когда "очки не пахнут" . И мы на первой строчке . Насколько надолго - от коней зависит .

      5
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