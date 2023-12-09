Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о перспективе возглавить «Реал» по окончании этого сезона.

«Всe упирается в то, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к принятию решений другие люди, или ты желаешь принимать собственные.

До сих пор я был прямолинеен. Я приму своe решение, когда почувствую, что для этого настал подходящий момент. Уверен, что так всe и произойдeт», – заявил Алонсо.

Сейчас «Реал» тренирует Карло Анчелотти, но его ждут в сборной Бразилии.

«Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.

Алонсо, будучи футболистом, выступал за мадридцев с 2009 по 2014 год.

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