Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о перспективе возглавить «Реал» по окончании этого сезона.
«Всe упирается в то, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к принятию решений другие люди, или ты желаешь принимать собственные.
До сих пор я был прямолинеен. Я приму своe решение, когда почувствую, что для этого настал подходящий момент. Уверен, что так всe и произойдeт», – заявил Алонсо.
- Сейчас «Реал» тренирует Карло Анчелотти, но его ждут в сборной Бразилии.
- «Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.
- Алонсо, будучи футболистом, выступал за мадридцев с 2009 по 2014 год.
РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!
Источник: The Guardian