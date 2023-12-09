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    Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о перспективе возглавить «Реал» по окончании этого сезона.

    «Всe упирается в то, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к принятию решений другие люди, или ты желаешь принимать собственные.

    До сих пор я был прямолинеен. Я приму своe решение, когда почувствую, что для этого настал подходящий момент. Уверен, что так всe и произойдeт», – заявил Алонсо.

    • Сейчас «Реал» тренирует Карло Анчелотти, но его ждут в сборной Бразилии.
    • «Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.
    • Алонсо, будучи футболистом, выступал за мадридцев с 2009 по 2014 год.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3655

      momwig_ 1 час назад

      Может выйти очень хорошо. И надолго.. Хотя так в Реал Мадриде редко бывает.

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      Рейтинг: +13

      Evgenijgerasimov607@gmail 1 час назад

      Моубыть у него и получится

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