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Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»

9 декабря 2023, 13:13
2

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о перспективе возглавить «Реал» по окончании этого сезона.

«Всe упирается в то, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к принятию решений другие люди, или ты желаешь принимать собственные.

До сих пор я был прямолинеен. Я приму своe решение, когда почувствую, что для этого настал подходящий момент. Уверен, что так всe и произойдeт», – заявил Алонсо.

  • Сейчас «Реал» тренирует Карло Анчелотти, но его ждут в сборной Бразилии.
  • «Байер» еще ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.
  • Алонсо, будучи футболистом, выступал за мадридцев с 2009 по 2014 год.

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Источник: The Guardian
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Байер Алонсо Хаби
Комментарии (2)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1702121259
Моубыть у него и получится
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momwig_
1702123414
Может выйти очень хорошо. И надолго.. Хотя так в Реал Мадриде редко бывает.
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