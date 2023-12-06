Семин назвал кандидата на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал условия, при которых нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может стать лучшим игроком текущего сезона в РПЛ.

«Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него.

Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги. Он и сейчас много забивает. А если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это хорошие шансы. Хорошие выступления команды тоже могут сыграть роль. «Динамо» выиграет чемпионство – тоже будет ему плюс», – сказал Семин.