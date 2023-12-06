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    • Семин назвал кандидата на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

    Семин назвал кандидата на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал условия, при которых нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может стать лучшим игроком текущего сезона в РПЛ.

    «Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него.

    Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги. Он и сейчас много забивает. А если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это хорошие шансы. Хорошие выступления команды тоже могут сыграть роль. «Динамо» выиграет чемпионство – тоже будет ему плюс», – сказал Семин.

    • В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.
    • 5 декабря форвард был объявлен обладателем премии «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103223

      zigbert 3 часа назад

      Стать лучшим игроком сезона могут еще и Кордоба, Кассьерра. Но надо дождаться окончания чемпионата. Особенно после зимнего перерыва могут произойти изменения.А может появится еще и скрытый претендент.

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