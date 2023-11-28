Кузнецов: «Самое поганое – многие согласны со словами Калешина, но никто его не поддержал, потому что боятся потерять работу»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался об увольнении Евгения Калешина из «Акрона».

«Я удивился, увидев новость про отставку Евгения Игоревича. Хотелось бы поддержать его, учился с ним на лицензию Pro, мы хорошо знакомы.

Мы должны искать специалистов, которые хотят поднять наш футбол, но мы их сами и закапываем. Можно было поговорить с ним, но он высказал свою точку зрения и, видимо, руководство приняло такое решение.

Самое поганое – многие согласны с его некоторыми сказанными словами про футбол, хоть кто-то поддержал бы Евгения, но все боятся потерять свое рабочее место в нашем футболе. То, что произошло с Калешиным, может произойти с каждым. Почему все злые такие?

Должны быть самобытные тренеры, потому что именно они дают результат – таким и является Калешин! Я согласен с его некоторыми высказываниями про футбол – напомню, в СССР мы играли на чемпионате Европы и мира, и добивались результатов во всех возрастах.

А сейчас, чтобы туда попасть, надо ждать по несколько лет! Он сказал, что у него было на уме, а его казнили и осуждают. Мы должны поддержать его! Мы делаем одно дело», – заявил Кузнецов.

«Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.

В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.

Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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