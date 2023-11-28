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  • Кузнецов: «Самое поганое – многие согласны со словами Калешина, но никто его не поддержал, потому что боятся потерять работу»

Кузнецов: «Самое поганое – многие согласны со словами Калешина, но никто его не поддержал, потому что боятся потерять работу»

28 ноября 2023, 23:46
6

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался об увольнении Евгения Калешина из «Акрона».

«Я удивился, увидев новость про отставку Евгения Игоревича. Хотелось бы поддержать его, учился с ним на лицензию Pro, мы хорошо знакомы.

Мы должны искать специалистов, которые хотят поднять наш футбол, но мы их сами и закапываем. Можно было поговорить с ним, но он высказал свою точку зрения и, видимо, руководство приняло такое решение.

Самое поганое – многие согласны с его некоторыми сказанными словами про футбол, хоть кто-то поддержал бы Евгения, но все боятся потерять свое рабочее место в нашем футболе. То, что произошло с Калешиным, может произойти с каждым. Почему все злые такие?

Должны быть самобытные тренеры, потому что именно они дают результат – таким и является Калешин! Я согласен с его некоторыми высказываниями про футбол – напомню, в СССР мы играли на чемпионате Европы и мира, и добивались результатов во всех возрастах.

А сейчас, чтобы туда попасть, надо ждать по несколько лет! Он сказал, что у него было на уме, а его казнили и осуждают. Мы должны поддержать его! Мы делаем одно дело», – заявил Кузнецов.

  • «Акрон» занимает третье место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
  • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
  • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Акрон Калешин Евгений Кузнецов Дмитрий
Комментарии (6)
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Боров мясной
1701224788
Ничего нового, неудобных всегда сожрут, ничего не изменится. Народ боится мафии!
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Алексей--google
1701271395
Почему все те,кто мечтает жить в СССР не могут уехать в Северную Корею!? Почему все те,кто хочет уехать в Израиль,не уехал туда! Почему все те,кто хочет Шариата и Исламского Экстримизма не уехали в Авганистан и Пакистан. Сделайте так, чтобы они уже уехали!
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АлексМак
1701426627
Прав на все 100
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Январь 59
1701427787
Многие согласны, но потерять работу не хотят. Понятное дело на заводе и на стройке так не будут платить. А тут обуты, одеты, накормлены, и какой смысл возражать там где хорошо кормят.
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