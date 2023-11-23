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    Бекхэм тремя словами охарактеризовал Месси

    Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм высоко отозвался о личных качествах Лионеля Месси.

    «Он суперзвезда, но самая скромная суперзвезда. Любой, кто видел Месси вживую, знает, что он другой, особенный.

    Люди говорили, что ему, возможно, потребуется время для адаптации. Но это заняло у него считанные секунды.

    Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители – чтобы их развлекали.

    Сразу после гола со штрафного в верхний угол [в дебютном матче] он установил очень высокую планку», – сказал Бекхэм.

    • Месси перебрался в МЛС летом после истечения контракта с «ПСЖ».
    • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.

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    Источник: The Times

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    23.11.2023 23:46
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