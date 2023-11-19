Отбор Евро-2024. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0), у Лукаку покер

Бельгия крупно обыграла Азербайджан в матче отборочного этапа Евро-2024.

Команда Доменико Тедеско забила пять безответных мячей. Покер за тайм сделал Ромелу Лукаку, в перерыве он был заменен.

Бельгийцы заняли первое место в группе А.

Отбор Евро-2024. 10-й тур. Группа F

Бельгия – Азербайджан – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 17; 2:0 – Лукаку, 26; 3:0 – Лукаку, 30; 4:0 – Лукаку, 37; 5:0 – Троссард, 90.

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