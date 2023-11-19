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    • Отбор Евро-2024. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0), у Лукаку покер

    Отбор Евро-2024. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0), у Лукаку покер

    Бельгия крупно обыграла Азербайджан в матче отборочного этапа Евро-2024.

    Команда Доменико Тедеско забила пять безответных мячей. Покер за тайм сделал Ромелу Лукаку, в перерыве он был заменен.

    Бельгийцы заняли первое место в группе А.

    Отбор Евро-2024. 10-й тур. Группа F

    Бельгия – Азербайджан – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 17; 2:0 – Лукаку, 26; 3:0 – Лукаку, 30; 4:0 – Лукаку, 37; 5:0 – Троссард, 90.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.11.2023 21:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103105

      zigbert 3 часа назад

      Лукаку вообще бесподобен. Что ни касание мяча то гол. А ведь на ЧМ-2022 было столько упущенных голевых моментов.

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      Рейтинг: +11884

      alex1951 14 часов назад

      Зато в той же группе Щвеция одержала сенсационную над надЭстонии....
      Апосля чего Эстония заняла первое место........................................с конца!

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