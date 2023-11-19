Отбор Евро-2024. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0), у Лукаку покер

Лукаку вообще бесподобен. Что ни касание мяча то гол. А ведь на ЧМ-2022 было столько упущенных голевых моментов.
Бельгия крупно обыграла Азербайджан в матче отборочного этапа Евро-2024.
Команда Доменико Тедеско забила пять безответных мячей. Покер за тайм сделал Ромелу Лукаку, в перерыве он был заменен.
Бельгийцы заняли первое место в группе А.
Отбор Евро-2024. 10-й тур. Группа F
Бельгия – Азербайджан – 5:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Лукаку, 17; 2:0 – Лукаку, 26; 3:0 – Лукаку, 30; 4:0 – Лукаку, 37; 5:0 – Троссард, 90.