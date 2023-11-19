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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Азербайджан
Бельгия - Азербайджан: обзор матча 19 ноября 2023
Бельгия
19.11.2023, воскресенье, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 10 тур
5 : 0
Завершен
Азербайджан
17'
Р. Лукаку
26'
Р. Лукаку
30'
Р. Лукаку
37'
Р. Лукаку
90'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Азербайджан
ГОЛ! 5:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Ж. Доку
90'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Я. Вертонген
84'
76'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
Э. Махмудов
64'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
Р. Дадашов
Замена
Я. Карраско
️️️️
Й. Бакайоко
60'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
А. Теате
60'
46'
Замена
Г. Алиев
️️️️
Э. Джафаргулиев
Замена
Л. Опенда
️️️️
Р. Лукаку
46'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
А. Вранкс
46'
46'
Замена
Д. Диниев
️️️️
А. Исаев
Желтая карточка
А. Вранкс
45'
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
О. Мангала
37'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
В. Фас
30'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Кастань
26'
24'
Вторая желтая
Э. Исрафилов
Желтая карточка
А. Теате
22'
20'
Желтая карточка
Э. Исрафилов
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Доку
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
(К)
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
16
Оливье Деман
ЛВ
7
Артур Вермерен
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Азербайджан
12
Юсиф Иманов
ВР
25
Рашад Азизли
ВР
13
Туран Манафов
ЛЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
7
Джошгун Диниев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
4
Фас
5
Вертонген
3
Теате
21
Кастань
18
Мангала
6
Вранкс
10
Троссард
19
Бакайоко
9
Лукаку
11
Доку
2-1-2-5
12
Махаммадалиев
4
Маммадов
4
Хагверди
20
Исаев
8
Махмудов
14
Исрафилов
5
Кривоцюк
9
Дадашов
10
Эмрели
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
5
Вертонген
3
Аль-Дахил
3
Аль-Дахил
5
Вертонген
6
Вранкс
8
Тилеманс
8
Тилеманс
6
Вранкс
19
Бакайоко
11
Карраско
11
Карраско
19
Бакайоко
3
Теате
22
Салемакерс
22
Салемакерс
3
Теате
9
Лукаку
11
Опенда
11
Опенда
9
Лукаку
3
Джафаргулиев
21
Алиев
21
Алиев
3
Джафаргулиев
20
Исаев
7
Диниев
7
Диниев
20
Исаев
8
Махмудов
16
Джамалов
16
Джамалов
8
Махмудов
9
Дадашов
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
9
Дадашов
Остались в запасе
Бельгия
Азербайджан
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
16
Оливье Деман
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Юсиф Иманов
ВР
25
Рашад Азизли
ВР
13
Туран Манафов
ЛЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Томас Камински
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
16
Оливье Деман
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
12
Юсиф Иманов
ВР
25
Рашад Азизли
ВР
13
Туран Манафов
ЛЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Бельгия - Азербайджан
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Герго Богар
Стадион:
Король Бодуэн
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