Смотреть прямую трансляцию матча сборной Англии я против Мальты, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Гэи, Магуайр, Райс, Фоден, Александер-Арнольд, Сака, Рэшфорд, Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Мальта: Бонелло, Аттард, Камензули, Борг, Пепе, Гиллаумьер, Теума, Мускат, Мбонг, Джонс.
Главный тренер: Девис Манджа
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Англия – Мальта
- Матч можно посмотреть на Матч! Футбол 3.
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»