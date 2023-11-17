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    • Англия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2023

    Англия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Англии я против Мальты, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Гэи, Магуайр, Райс, Фоден, Александер-Арнольд, Сака, Рэшфорд, Кейн.

    Главный тренер: Гарет Саутгейт

    Мальта: Бонелло, Аттард, Камензули, Борг, Пепе, Гиллаумьер, Теума, Мускат, Мбонг, Джонс.

    Главный тренер: Девис Манджа

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Англия – Мальта

    Англия-Мальта смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 19:00
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