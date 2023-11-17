Смотреть прямую трансляцию матча сборной Англии я против Мальты, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Гэи, Магуайр, Райс, Фоден, Александер-Арнольд, Сака, Рэшфорд, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Мальта: Бонелло, Аттард, Камензули, Борг, Пепе, Гиллаумьер, Теума, Мускат, Мбонг, Джонс.

Главный тренер: Девис Манджа

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Англия – Мальта