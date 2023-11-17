Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был заменен в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Колумбии (1:2) из-за повреждения.

Он покинул поле на 27-й минуте, держа у колена пакет со льдом, а вместо него на поле вышел Жоао Педро.