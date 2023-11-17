Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был заменен в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Колумбии (1:2) из-за повреждения.
Он покинул поле на 27-й минуте, держа у колена пакет со льдом, а вместо него на поле вышел Жоао Педро.
- 23-летний Винисиус Жуниор отметился в этом матче голевой передачей – на 4-й минуте он ассистировал Габриэлу Мартинелли.
- Ранее травму в расположении сборной получил другой хавбек «Реала» француз Эдуардо Камавинга. Из-за растяжения связок правого колена он может пропустить матчи в ближайшие два месяца.
Источник: ESPN