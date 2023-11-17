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    Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии

    Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был заменен в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Колумбии (1:2) из-за повреждения.

    Он покинул поле на 27-й минуте, держа у колена пакет со льдом, а вместо него на поле вышел Жоао Педро.

    • 23-летний Винисиус Жуниор отметился в этом матче голевой передачей – на 4-й минуте он ассистировал Габриэлу Мартинелли.
    • Ранее травму в расположении сборной получил другой хавбек «Реала» француз Эдуардо Камавинга. Из-за растяжения связок правого колена он может пропустить матчи в ближайшие два месяца.

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    Источник: ESPN

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    17.11.2023 13:26
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