Канчельскис назвал двух российских футболистов, способных заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, кто из российских игроков готов к игре в европейских клубах.
«В РПЛ нет российских футболистов, которые прямо сейчас смогли бы усилить европейские топ-клубы.
В нашем чемпионате совершенно другие скорости игры, поэтому даже лучшие игроки лиги не смогут выиграть конкуренцию за место в стартовом составе европейского клуба. Опять же, мы видим, что происходит с Миранчуком в «Аталанте».
Кто прямо сейчас готов к переходу европейский чемпионат? Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах. Они еще не достигли своего потолка и могут прибавить», – сказал Канчельскис.
- Константин Тюкавин выступает за «Динамо», Федор Чалов – за ЦСКА.
- У армейца уже был опыт в Европе – аренда в «Базель» в сезоне-2021/22.
Источник: «РБ Спорт»