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    • Канчельскис назвал двух российских футболистов, способных заиграть в Европе

    Канчельскис назвал двух российских футболистов, способных заиграть в Европе

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, кто из российских игроков готов к игре в европейских клубах.

    «В РПЛ нет российских футболистов, которые прямо сейчас смогли бы усилить европейские топ-клубы.

    В нашем чемпионате совершенно другие скорости игры, поэтому даже лучшие игроки лиги не смогут выиграть конкуренцию за место в стартовом составе европейского клуба. Опять же, мы видим, что происходит с Миранчуком в «Аталанте».

    Кто прямо сейчас готов к переходу европейский чемпионат? Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах. Они еще не достигли своего потолка и могут прибавить», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 19:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3795

      FRZZ 8 часов назад

      Даже Базел не захотел продлить Чалова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5126

      hunta 9 часов назад

      Сколько всякого дерьма выплывает...., Канчельскис, кто он, по большему счёту? Правильно, - никто, его оценки - в топку!

      2
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