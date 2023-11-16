Канчельскис назвал двух российских футболистов, способных заиграть в Европе

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, кто из российских игроков готов к игре в европейских клубах.

«В РПЛ нет российских футболистов, которые прямо сейчас смогли бы усилить европейские топ-клубы.

В нашем чемпионате совершенно другие скорости игры, поэтому даже лучшие игроки лиги не смогут выиграть конкуренцию за место в стартовом составе европейского клуба. Опять же, мы видим, что происходит с Миранчуком в «Аталанте».

Кто прямо сейчас готов к переходу европейский чемпионат? Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах. Они еще не достигли своего потолка и могут прибавить», – сказал Канчельскис.