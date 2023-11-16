Месси заявил о вреде Гвардиолы для футбола

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил значение тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы для мирового футбола.
«Пеп – лучший тренер в моей карьере. Он по-особенному готовится к каждой игре, общается с футболистами, рассказывает о тактике.
Это фантастика – то, что Гвардиола сделал с футболом. Он изменил его во всем мире. В этом есть даже вред Пепа: теперь слишком многие пытаются копировать стиль Гвардиолы вместо того чтобы придумать свой путь», – сказал Месси.
- Лео играл у Гвардиолы в «Барселоне».
- Гвардиола в этом году привел «Манчестер Сити» к треблу.
- Контракт Пепа действует до 2025 года.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Globo