Месси заявил о вреде Гвардиолы для футбола

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил значение тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы для мирового футбола.

«Пеп – лучший тренер в моей карьере. Он по-особенному готовится к каждой игре, общается с футболистами, рассказывает о тактике.

Это фантастика – то, что Гвардиола сделал с футболом. Он изменил его во всем мире. В этом есть даже вред Пепа: теперь слишком многие пытаются копировать стиль Гвардиолы вместо того чтобы придумать свой путь», – сказал Месси.

Лео играл у Гвардиолы в «Барселоне».

Гвардиола в этом году привел «Манчестер Сити» к треблу.

Контракт Пепа действует до 2025 года.

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