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    Месси заявил о вреде Гвардиолы для футбола

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил значение тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы для мирового футбола.

    «Пеп – лучший тренер в моей карьере. Он по-особенному готовится к каждой игре, общается с футболистами, рассказывает о тактике.

    Это фантастика – то, что Гвардиола сделал с футболом. Он изменил его во всем мире. В этом есть даже вред Пепа: теперь слишком многие пытаются копировать стиль Гвардиолы вместо того чтобы придумать свой путь», – сказал Месси.

    • Лео играл у Гвардиолы в «Барселоне».
    • Гвардиола в этом году привел «Манчестер Сити» к треблу.
    • Контракт Пепа действует до 2025 года.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Globo

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    16.11.2023 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 часов назад

      Добился больших успехов но не пора ли Гвардиоле взяться за работу в сборной Испании. Давненько испанцы не добивались серьезных успехов в различных соревнованиях.

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      Рейтинг: -55

      Скай 21 час назад

      бЗдинитовский физрук серюня тоже выдумал свой "стиль", просто покупать побольше бразильцев и тесное "общение" с адмресурсом.

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