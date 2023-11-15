Карпин ответил, в чем надо прибавлять Соболеву

В Спартаке Соболев сейчас стал выполнять больше черновой работы. Конечно это идет на пользу команде но его результативность снизилась. Отсутствие на поле тоже сказывается на его игре.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет своему форварду Александру Соболеву.
– Я обратил внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством [на тренировке]. Надо прибавлять?
– Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем.
- Соболева в октябре отстраняли от основы «Спартака» за пропуск командного завтрака.
- У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 12 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
- Игрок стоит 9 миллионов евро.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?