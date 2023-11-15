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    Карпин ответил, в чем надо прибавлять Соболеву

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет своему форварду Александру Соболеву.

    – Я обратил внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством [на тренировке]. Надо прибавлять?

    – Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем.

    • Соболева в октябре отстраняли от основы «Спартака» за пропуск командного завтрака.
    • У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 12 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Игрок стоит 9 миллионов евро.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    15.11.2023 22:36
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 часов назад

      В Спартаке Соболев сейчас стал выполнять больше черновой работы. Конечно это идет на пользу команде но его результативность снизилась. Отсутствие на поле тоже сказывается на его игре.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 15 ноября, 22:41

      Прежде всего в мозгах... Но поезд уже ушёл. (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа > DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      Ну тогда в голах... если получится, остального и не надо

      0
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