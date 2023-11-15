Карпин ответил, в чем надо прибавлять Соболеву

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал совет своему форварду Александру Соболеву.

– Я обратил внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством [на тренировке]. Надо прибавлять?

– Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем.

Соболева в октябре отстраняли от основы «Спартака» за пропуск командного завтрака.

У 26-летнего Александра в сезоне РПЛ 12 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

Игрок стоит 9 миллионов евро.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?