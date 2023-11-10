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Матч «Лига Ставок Лига Легенд» между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября

10 ноября 2023, 12:19

Российский футбольный союз при поддержке компании «Лига Ставок» проведeт ретро-матч «Лига Ставок Лига Легенд» между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Билеты можно приобрести на сайте официального билетного партнера РФС Кассир.ру. По специальному промокоду LIGASTAVOK30 предоставляется скидка 30%. Начало встречи – в 19:30, прямая трансляция на телеканале МатчТВ.

Противостояние «Локомотива» и ЦСКА – это более 20 лет матчей высочайшего накала, в которых решалась судьба главных наград российского футбола. Финалы Кубка и Суперкубка России, «золотой матч» сезона-2002 и множество ярких дерби. В каждой команде – десятки звездных футболистов, оставивших яркие воспоминания в сердцах тысяч болельщиков.

Дмитрий Лоськов и Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев и Ролан Гусев, Мануэл Фернандеш и Марко Гонсалес, Дмитрий Сычев и Алексей Березуций, Родолфо и Элвер Рахимич – эти и многие другие легенды красно-зеленых и красно-синих выйдут 19 ноября на поле «РЖД Арены».

На тренерском мостике – близкие друзья в жизни, но непримиримые соперники на поле Юрий Семин и Валерий Газзаев.

Перед стартовым свистком болельщиков ждет ретро-дискотека с участием популярных исполнителей начала 2000-х.

Источник: Бомбардир
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