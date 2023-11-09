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  • Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук»

Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук»

9 ноября 2023, 16:27
5

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев посоветовал российским игрокам при переходе в зарубежный клуб выбирать команды среднего уровня.

«А вообще, в принципе, получается, что разговоре о европейской мечте, которые ведут многие российские футболисты – просто миф, пустой звук.

Сидит на скамейке Миранчук, не заиграл в Турции Дзюба. Сидит сейчас Захарян.

Хорошо получается у Головина, но ведь за почти пять лет во Франции он не выиграл там трофеев. Нет титулов. Он выглядит хорошо в чемпионате, а в еврокубках я давно не слышал о подвигах «Монако».

Хочется пожелать нашим футболистам более осторожно оценивать свои возможности и перспективы в европейском футболе. Слова словами, а конкуренцию наши ребята, к огромному сожалению, в большинстве своем проигрывают. Идти при выборе зарубежного варианта надо туда, где ты точно будешь играть – то есть в команде среднего уровня, – где есть возможность адаптироваться к уровню чемпионата не сидя на лавке, а играя», – написал Ловчев.

  • В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин отметился 5 голами и 2 передачами.
  • Захарян после перехода в «Реал Сосьедад» сыграл в 9 матчах.
  • Миранчук в этом сезоне принял участие в 4 встречах «Аталанты».

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Источник: Телеграм-канал Ловчев Online
Испания. Примера Италия. Серия А Аталанта Монако Реал Сосьедад Миранчук Алексей Головин Александр Захарян Арсен Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Эном айс
1699537727
Демагогия , схожая с Геннадием Сергевичем.. Два старых попугая. А ведь оба в футбол играли.)
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k611
1699543863
Наши футболисты в РПЛ хорошо зарабатывают, не особо напрягаясь. Зачем им ехать куда то в Европу, там впахивать надо и платить за здорово живёшь там никто не будет. Печально всё это конечно.
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