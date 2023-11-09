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    • Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук»

    Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев посоветовал российским игрокам при переходе в зарубежный клуб выбирать команды среднего уровня.

    «А вообще, в принципе, получается, что разговоре о европейской мечте, которые ведут многие российские футболисты – просто миф, пустой звук.

    Сидит на скамейке Миранчук, не заиграл в Турции Дзюба. Сидит сейчас Захарян.

    Хорошо получается у Головина, но ведь за почти пять лет во Франции он не выиграл там трофеев. Нет титулов. Он выглядит хорошо в чемпионате, а в еврокубках я давно не слышал о подвигах «Монако».

    Хочется пожелать нашим футболистам более осторожно оценивать свои возможности и перспективы в европейском футболе. Слова словами, а конкуренцию наши ребята, к огромному сожалению, в большинстве своем проигрывают. Идти при выборе зарубежного варианта надо туда, где ты точно будешь играть – то есть в команде среднего уровня, – где есть возможность адаптироваться к уровню чемпионата не сидя на лавке, а играя», – написал Ловчев.

    • В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин отметился 5 голами и 2 передачами.
    • Захарян после перехода в «Реал Сосьедад» сыграл в 9 матчах.
    • Миранчук в этом сезоне принял участие в 4 встречах «Аталанты».

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    09.11.2023 16:27
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 18 часов назад

      Наши футболисты в РПЛ хорошо зарабатывают, не особо напрягаясь. Зачем им ехать куда то в Европу, там впахивать надо и платить за здорово живёшь там никто не будет. Печально всё это конечно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > k611 17 часов назад

      После 24.02.22 вообще везде и повсеместно печально в России.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > googlechromovvkontakte 16 часов назад

      Это в Какляндии печально, а в России примерно как обычно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Fialet 16 часов назад

      Как обычно это уже 308 тысяч двухсотых, трехсотых ?
      И чо до 24.02.22 тоже так было...как обычно ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +27717

      slavutiq70 > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      Ты откуда цифру взял ???

      0
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      и что мешает?

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      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > slavutiq70 14 часов назад

      конашенков с шойгу сказали ))) Ты же им веришь.Ну и верь дальше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > googlechromovvkontakte 33 минуты назад

      А может это сильное преувеличение? Что то вокруг ничего этого не видно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 19 часов назад

      А разве в среднем клубе можно кому-нибудь, что-нибудь доказать?
      Зачем нужны всякие Гавры?
      В голове КЮ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат > Питерский князь 17 часов назад

      Всякие Гавры нужны 30-летним игрокам из России вовсе не для того, чтобы что-то кому-то доказывать. Конкретно, Кузяев даже в Турцию был готов уехать, когда появилась вакансия в Гавре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс 19 часов назад

      Демагогия , схожая с Геннадием Сергевичем.. Два старых попугая.
      А ведь оба в футбол играли.)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31807

      JTherry > Эном айс 19 часов назад

      ГСО больше лавку натирал, однако... а по поводу "европейской мечты" Ловчев говорит о горькой сермяжной правде: никто из наших футболистов толком не заиграл в Европе, если счёт вести с конца "шальных 90-х", а титулы вообще завоевали раз-два и обчёлся - Аленичев и Канчельскис...( играть всем "нашим" хочется в Реале и Барсе, так ведь не берут никого туда... Хвича слегка засветился в Неаполе, так ведь он сам легионер для нашего РПЛ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Эном айс 18 часов назад

      Если вы о Гене Флюгере, он где играл, а главное что выиграл, Серофимыч был чемпионом, а к тому был признан лучшим футболистом СССР, а это вам не .....

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      Рейтинг: +6275

      Эном айс > Suvorov71 17 часов назад

      Индифферентно к тому , кто и где играл , отношусь. Иронию по Мостовому не выкупаешь.) А про Генины пять матчей в Зените вообще можно было умолчать. Ключевое словосочетание "старые попугаи".

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Эном айс 17 часов назад

      понятно

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