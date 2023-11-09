Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев посоветовал российским игрокам при переходе в зарубежный клуб выбирать команды среднего уровня.

«А вообще, в принципе, получается, что разговоре о европейской мечте, которые ведут многие российские футболисты – просто миф, пустой звук.

Сидит на скамейке Миранчук, не заиграл в Турции Дзюба. Сидит сейчас Захарян.

Хорошо получается у Головина, но ведь за почти пять лет во Франции он не выиграл там трофеев. Нет титулов. Он выглядит хорошо в чемпионате, а в еврокубках я давно не слышал о подвигах «Монако».

Хочется пожелать нашим футболистам более осторожно оценивать свои возможности и перспективы в европейском футболе. Слова словами, а конкуренцию наши ребята, к огромному сожалению, в большинстве своем проигрывают. Идти при выборе зарубежного варианта надо туда, где ты точно будешь играть – то есть в команде среднего уровня, – где есть возможность адаптироваться к уровню чемпионата не сидя на лавке, а играя», – написал Ловчев.