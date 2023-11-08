Роналду порвал связь с организаторами «Золотого мяча» после своей последней победы

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже не один год игнорирует организаторов «Золотого мяча».

В последние годы организаторы премии регулярно обращаются к португальцу за голосом по лучшему молодому игроку мира – обладателю награды имени Раймона Копы. Победителя в номинации определяют именно бывшие обладатели «Золотого мяча».

Однако и в этом году, и в прошлые годы Криштиану запрос отдать голос проигнорировал. Такое начало происходить после 2017 года, когда Роналду получил свой последний «Золотой мяч».

Всего у португальца 5 «Золотых мячей» (получены в период с 2008 по 2017 год).

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