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    • Роналду порвал связь с организаторами «Золотого мяча» после своей последней победы

    Роналду порвал связь с организаторами «Золотого мяча» после своей последней победы

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже не один год игнорирует организаторов «Золотого мяча».

    В последние годы организаторы премии регулярно обращаются к португальцу за голосом по лучшему молодому игроку мира – обладателю награды имени Раймона Копы. Победителя в номинации определяют именно бывшие обладатели «Золотого мяча».

    Однако и в этом году, и в прошлые годы Криштиану запрос отдать голос проигнорировал. Такое начало происходить после 2017 года, когда Роналду получил свой последний «Золотой мяч».

    • Всего у португальца 5 «Золотых мячей» (получены в период с 2008 по 2017 год).

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    Источник: Footmercato

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    08.11.2023 10:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9435

      vladik12 8 ноября, 10:17

      Обиженка, епт.

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      Рейтинг: +16

      Исмо > vladik12 8 ноября, 14:22

      Потому что, эти г@ндоны из "золотого мяча "несправедливо поступают((((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Expert2828 > Исмо 8 ноября, 15:55

      Так его и звали что бы все справедливо было.

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