Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» и «ПСЖ», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Лофтус-Чик, Пулишич, Райндерс, Муса, Жиру, Леау.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «ПСЖ»