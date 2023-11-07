Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» и «ПСЖ», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Лофтус-Чик, Пулишич, Райндерс, Муса, Жиру, Леау.
Главный тренер: Стефано Пиоли
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.
Главный тренер: Луис Энрике
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «ПСЖ»
- Игру покажет «Матч ТВ» и «Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир