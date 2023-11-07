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    • «Милан» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    «Милан» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» и «ПСЖ», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Лофтус-Чик, Пулишич, Райндерс, Муса, Жиру, Леау.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан»«ПСЖ»

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 20:14
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