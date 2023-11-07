В воскресенье, 12 ноября, «Пари НН» и «Балтика» сыграют друг с другом в матче 12 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Встречу проведут в Нижнем Новгороде.

Нижегородцы идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Команда в 14 матчах чемпионата России выиграла шесть матчей, дважды сыграла вничью и проиграла в шести встречах. «Пари НН» забил и пропустил по 14 мячей.

«Балтика»

Калининградцы с 11 очками идут на пятнадцатом месте в турнирной таблице. Команда в четырнадцати матчах чемпионата России выиграла три матча, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Балтика» забила 12 голов, но при этом пропустила 21 мяч. Для выхода из зоны вылета калининградцам нужно набрать минимум шесть очков.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 11 раз.ю в которых нижегородцы и калининградцы выиграли по четыре матча. Остальные три матча были сыграны вничью.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Балтика»

В предстоящей встрече нижегородцы выглядят фаворитом матча. Наверняка подопечные Сергея Юрана смогут взять три очка в этом поединке. Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода» (2.33).