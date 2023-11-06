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    • «Барселона» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу»: известны цены

    «Барселона» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу»: известны цены

    «Барселона» продолжает зарабатывать на предметах, связанных с «Камп Ноу».

    Клуб начал продавать бриллианты, сделанные из газона. Драгоценность весом в один карат стоит 15 тысяч евро, в 0,5 карата – 2500 евро.

    Специалисты проводят карбонизацию травы, в результате чего получают углерод, необходимый для создания бриллиантов.

    • Каталонцы планируют выручить 30 миллионов евро.
    • Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности.
    • Также «Барса» продает траву с газона «Камп Ноу», фрагменты сетки ворот и пластиковые сидения.

    Фото: твиттер Tiempo de Juego

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    Источник: Cope

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    06.11.2023 17:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5338

      Бомбардиръ 6 ноября, 18:49

      Теперь их стадион должен называться "Камп Ноу-Хау" )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3606

      momwig_ 6 ноября, 18:33

      На паперть к собор ещё можно игроков... Нехер баблом раскидываться и взятки давать было, нищеброды позорные

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 18:28

      Всюду деньги всюду деньги всюду деньги господа, а без денег жизнь хренова, всем известно это да

      0
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