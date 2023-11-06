«Барселона» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу»: известны цены

«Барселона» продолжает зарабатывать на предметах, связанных с «Камп Ноу».

Клуб начал продавать бриллианты, сделанные из газона. Драгоценность весом в один карат стоит 15 тысяч евро, в 0,5 карата – 2500 евро.

Специалисты проводят карбонизацию травы, в результате чего получают углерод, необходимый для создания бриллиантов.

Каталонцы планируют выручить 30 миллионов евро.

Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности.

Также «Барса» продает траву с газона «Камп Ноу», фрагменты сетки ворот и пластиковые сидения.

Фото: твиттер Tiempo de Juego