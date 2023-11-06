«Барселона» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу»: известны цены

«Барселона» продолжает зарабатывать на предметах, связанных с «Камп Ноу».
Клуб начал продавать бриллианты, сделанные из газона. Драгоценность весом в один карат стоит 15 тысяч евро, в 0,5 карата – 2500 евро.
Специалисты проводят карбонизацию травы, в результате чего получают углерод, необходимый для создания бриллиантов.
- Каталонцы планируют выручить 30 миллионов евро.
- Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности.
- Также «Барса» продает траву с газона «Камп Ноу», фрагменты сетки ворот и пластиковые сидения.
Фото: твиттер Tiempo de Juego
Источник: Cope