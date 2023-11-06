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    Уткин восхитился игрой Головина

    Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин назвал прекрасной игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Как же прекрасен Головин, когда с него слезли (три плевка через плечо) травмы!» – написал Уткин.

    • В матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» – «Брест» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.
    • В текущем розыгрыше чемпионата Франции россиянин отметился 5 голами и 2 передачами.
    • Он вошел в символическую сборную 11-го тура по версии L'Equipe.

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    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    06.11.2023 13:07
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