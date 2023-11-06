Уткин восхитился игрой Головина

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин назвал прекрасной игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Как же прекрасен Головин, когда с него слезли (три плевка через плечо) травмы!» – написал Уткин.
- В матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» – «Брест» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.
- В текущем розыгрыше чемпионата Франции россиянин отметился 5 голами и 2 передачами.
- Он вошел в символическую сборную 11-го тура по версии L'Equipe.
Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин