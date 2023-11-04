Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Халидж», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Аль-Хайбари, Ляпорт, Аль-Амри, Фофана, Брозович, Отавиньо, Мане, Гариб, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Халидж»: Аль-Хайдари, Аль-Хамсал, Аль-Хабрани, Лопес, Ребошу, Хамзи, Чон У Ен, Родригеш, Нарей, Шериф, Мартинш.

Главный тренер: Педро Эмануэль

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Халидж»