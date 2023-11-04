Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Халидж», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Аль-Хайбари, Ляпорт, Аль-Амри, Фофана, Брозович, Отавиньо, Мане, Гариб, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Халидж»: Аль-Хайдари, Аль-Хамсал, Аль-Хабрани, Лопес, Ребошу, Хамзи, Чон У Ен, Родригеш, Нарей, Шериф, Мартинш.

    Главный тренер: Педро Эмануэль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср»«Халидж»

    Аль-Наср-Халдиж смотреть онлайн 4 ноября

    Новости по теме
    Роналду выложил эмоциональное фото после победного гола «Халиджу»
    Роналду прокомментировал победу над «Халиджем» – он забил решающий гол
    Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Халиджем»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+