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    • Только два футболиста в истории провели больше матчей на топ-уровне, чем Роналду

    Только два футболиста в истории провели больше матчей на топ-уровне, чем Роналду

    Криштиану Роналду приближается к новому рекорду.

    Во вторник форвард «Аль-Насра» провел 1192-й матч в карьере – против «Аль-Иттифака» (1:0) в Кубке короля Саудовской Аравии.

    По этому показателю португалец сравнялся с 43-летним вратарем «Флуминенсе» Фабио Лопесом, который играет на топ-уровне с 1997 года.

    Роналду и Лопес лидируют среди действующих футболистов по числу матчей на топ-уровне (национальные и региональные лиги исключительно в высших дивизионах, национальные и международные кубковые турниры, выступления за сборную и другие игры).

    За всю историю футбола чаще выходили на поле только двое – голкиперы Питер Шилтон (1217) и Рожерио Сени (1225).

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    Источник: IFFHS

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    02.11.2023 09:58
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