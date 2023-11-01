Игроки «МЮ» недовольны формой – им приходится носить копии, предназначенные для продажи

В Англии узнали, что футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны качеством формы от adidas. Оригинальная экипировка оказалась слишком тугой и плотной.

Футболисты запросили, чтобы им дали копии формы, предназначенные для продажи болельщикам в клубном магазине. Дубликаты оказались более пригодными для игры. Например, с таким пожеланием выступил вратарь Андре Онана.

Помимо футболок игрокам не нравятся гетры. Чтобы они не сдавливали голень, их приходится разрезать. Главный тренер Эрик тен Хаг о проблеме знает.