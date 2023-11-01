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    • Игроки «МЮ» недовольны формой – им приходится носить копии, предназначенные для продажи

    Игроки «МЮ» недовольны формой – им приходится носить копии, предназначенные для продажи

    В Англии узнали, что футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны качеством формы от adidas. Оригинальная экипировка оказалась слишком тугой и плотной.

    Футболисты запросили, чтобы им дали копии формы, предназначенные для продажи болельщикам в клубном магазине. Дубликаты оказались более пригодными для игры. Например, с таким пожеланием выступил вратарь Андре Онана.

    Помимо футболок игрокам не нравятся гетры. Чтобы они не сдавливали голень, их приходится разрезать. Главный тренер Эрик тен Хаг о проблеме знает.

    • «МЮ» идет в АПЛ 8-м.

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    Источник: Daily Mail

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    01.11.2023 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2746

      моэм 3 ноября, 08:41

      Отмазка - супер ...для полной картины можно добавить что футбольные трусы что то натирают между ног , что сильно мешает МЮ выигрывать ....Абаскаль отдыхает , хотя всей защите , во главе с Бабичем , стоит взять эту отмазку на вооружение .

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      Рейтинг: +585

      Damir07 1 ноября, 21:46

      Теперь проблему нашли в нем
      Из за этого вратарь дырка дома пропустил 3 мяча
      Блин этот МЮ на столько ужасен что если бы в 13 году сказали что они такие станут даже Фергюсонь не ушёл бы на пенсию чтобы не сидеть дома и не плакать

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 1 ноября, 20:34

      Так и игра МЮ сейчас тоже КОПИЯ!!!

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