Игроки «МЮ» недовольны формой – им приходится носить копии, предназначенные для продажи

Отмазка - супер ...для полной картины можно добавить что футбольные трусы что то натирают между ног , что сильно мешает МЮ выигрывать ....Абаскаль отдыхает , хотя всей защите , во главе с Бабичем , стоит взять эту отмазку на вооружение .
В Англии узнали, что футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны качеством формы от adidas. Оригинальная экипировка оказалась слишком тугой и плотной.
Футболисты запросили, чтобы им дали копии формы, предназначенные для продажи болельщикам в клубном магазине. Дубликаты оказались более пригодными для игры. Например, с таким пожеланием выступил вратарь Андре Онана.
Помимо футболок игрокам не нравятся гетры. Чтобы они не сдавливали голень, их приходится разрезать. Главный тренер Эрик тен Хаг о проблеме знает.
- «МЮ» идет в АПЛ 8-м.