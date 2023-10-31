Бителло отреагировал на прозвище русский Неймар

Бразильский полузащитник московского «Динамо» 21-летний Бителло предположил, что получил прозвище, поскольку похож внешне и по стилю игры на своего соотечественника победителя Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Неймара.

Ранее нападающий бело-голубых Константин Тюкавин положительно оценил игру южноамериканца, назвав его русским Неймаром.

«Тюкавин назвал меня русским Неймаром? Это, конечно, шутка. Но я думаю, что, может быть, я чем-то похож внешне и по стилю игры, поэтому он так сказал. Но, скорее всего, он шутит. Позитивно отреагировал. Конечно, Неймар многое значит для меня, хороший футболист», – сказал Бителло.