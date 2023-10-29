Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Первое поражение «Краснодара», похищение родителей игрока «Ливерпуля», прозвище Акинфеева и другие новости

    Первое поражение «Краснодара», похищение родителей игрока «Ливерпуля», прозвище Акинфеева и другие новости

    Мюллер установил уникальный рекорд «Баварии»

    В Колумбии похитили родителей игрока «Ливерпуля»

    Стало известно прозвище Акинфеева среди игроков

    Роналду провел стердаун с Конором Макгрегором

    «Аякс» опустился на последнее место в чемпионате Нидерландов

    «Сити» разгромил на «Олд Траффорд» «МЮ», у Холанда два гола и ассист

    ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в сезоне

    Фанаты «Марселя» закидали камнями автобус с игроками «Лиона» – есть пострадавшие с кровотечением

    Полузащитник «Зенита» раздумывает об уходе из клуба зимой

    «Байер» с Алонсо выдал лучший старт в истории клуба

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2023 23:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11836

      alex1951 41 минуту назад

      Краснодар - получил апоклипкический удар!
      Ты залез не на то место,где таким совсем не место.....
      Чтобы в России первым - надо денюжку копить
      И бразильянцев пригласить
      Отодвинься как-нибудь ,москвичи тебя поймут!)))


      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+