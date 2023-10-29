Мюллер установил уникальный рекорд «Баварии»

Из зеркала на Мюллера устало глядел крепкий не.гр в мундире группенфюрера СС.
"Римейк от Netflix!" — догадался Мюллер.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол в матче 9-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (8:0).
34-летний немец отличился за мюнхенский клуб в 15-м сезоне подряд. Он первый игрок, которому это удалось.
Томас Мюллер побил рекорды Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля – они забивали за «Баварию» 14 сезонов.
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- Он забил 236 голов и сделал 261 ассист в 676 матчах за команду.