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    Мюллер установил уникальный рекорд «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол в матче 9-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (8:0).

    34-летний немец отличился за мюнхенский клуб в 15-м сезоне подряд. Он первый игрок, которому это удалось.

    Томас Мюллер побил рекорды Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля – они забивали за «Баварию» 14 сезонов.

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • Он забил 236 голов и сделал 261 ассист в 676 матчах за команду.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1986

      Таврида 55 минут назад

      Из зеркала на Мюллера устало глядел крепкий не.гр в мундире группенфюрера СС.
      "Римейк от Netflix!" — догадался Мюллер.

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