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    ⚡ РПЛ. ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в сезоне

    ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в домашнем матче 13-го тура РПЛ. Единственный гол на 41-й минуте забил Федор Чалов.

    Московская команда набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Краснодарцы потерпели первое поражение, но по-прежнему лидируют, имея на счету 28 очков. Отрыв от «Зенита» – два очка.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Чалов, 41.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии39
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      Рейтинг: +10

      xronelx 17 секунд назад

      Да не хватит сил у Краснодара вытянуть чемпионат. Ещё рано, маловато опыта

      0
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      Рейтинг: +27694

      slavutiq70 2 минуты назад

      Ну не удержит Краснодар первое место . могу забить с кем угодно ... у них как бут то ген вечных претендентов ...

      0
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      Рейтинг: +6586

      ySS 10 минут назад

      Цска с победой.
      Удача была сегодня на их стороне.
      Краснодару не хватило уверенности

      0
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      Рейтинг: +19514

      paracetamol 19 минут назад

      Поплыл краснодарчик, а впереди еще КС и Зенит!

      1
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      Рейтинг: +69117

      portero > paracetamol 12 минут назад

      Вот сыграем пару туров и увидим, кто куда плывёт!!!!
      Может и Зенит поплыть, тоже на тоненького очки набирает.....

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      Рейтинг: +1870

      Кронштадт65 > portero 5 минут назад

      не совсем так, ЗЕНИТу надо жопу скипидаром намазать, чтобы бегали, а Быки похоже на пределе

      0
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      Рейтинг: +13456

      Вомбат 22 минуты назад

      Краснодар играл, как с Балтикой, то есть очень средненько. Динамо сегодня, а вчера Ростов и Зенит смотрелись лучше Краснодара. ЦСКА тоже играл в первом тайме, хоть и посредственно, но все же чуть лучше. Зато во втором тайме ЦСКА подсел и последние 20 минут выглядел намного хуже соперника. Но отскочил, благодаря Акинфееву и фарту. Вывод - это ж надо было Семаку в начале сезона так уронить игру Зенита, чтобы после 11 туров пропустить вперед такие команды! Может это он специально так сделал, чтобы возродить интригу? Шутка.

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      Рейтинг: +69117

      portero > Вомбат 10 минут назад

      В перерыве надо было пару замен сделать, Ахметова и Кривцова выпустить, но тренер по другому сделал, результат на табло, но могло и повезти на ничейку то, моменты были.....

      0
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      Рейтинг: +5323

      Ziklop 26 минут назад

      замечательный результат, ЦСКА с победой!
      осталось Зениту не провалить ближайшие матчи!

      2
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      Рейтинг: +3786

      CSKA57 28 минут назад

      Не ожидал... ЦСКА с победой! Спасибо команде за хорошее настроение!!!

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      Рейтинг: +238

      Marat A. 29 минут назад

      ЦСКА с волевой Победой!!!!

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      Рейтинг: +608

      CSKA №1 32 минуты назад

      ЦСКА !!!

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      Рейтинг: +7385

      sochi-2013 33 минуты назад

      Не фарт. Не раскисать, СЕЛЬПО!

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