⚡ РПЛ. ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в сезоне

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в домашнем матче 13-го тура РПЛ. Единственный гол на 41-й минуте забил Федор Чалов.

Московская команда набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

Краснодарцы потерпели первое поражение, но по-прежнему лидируют, имея на счету 28 очков. Отрыв от «Зенита» – два очка.

Россия. РПЛ. 13-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Чалов, 41.

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