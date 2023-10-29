⚡ РПЛ. ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в сезоне

Да не хватит сил у Краснодара вытянуть чемпионат. Ещё рано, маловато опыта
ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в домашнем матче 13-го тура РПЛ. Единственный гол на 41-й минуте забил Федор Чалов.
Московская команда набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.
Краснодарцы потерпели первое поражение, но по-прежнему лидируют, имея на счету 28 очков. Отрыв от «Зенита» – два очка.
Россия. РПЛ. 13-й тур
ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Чалов, 41.