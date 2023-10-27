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Стало известно, ищет ли «Спартак» замену Абаскалю

27 октября 2023, 09:44
6

Московский «Спартак» не проводил встреч с кандидатами на замену действующему главному тренеру Гильермо Абаскалю.

«Никаких встреч с Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым руководство «Спартака» не проводило и в ближайшее время не планирует», – сообщил источник «Евро-Футбол.Ру».

  • Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.
  • Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.
  • Перед 13-м туром РПЛ «Спартак» идeт на четвeртом месте турнирной таблицы, в активе команды – 20 баллов.

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Источник: «Евро-футбол.ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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cska1948
1698391385
Так они нам правду и скажут.
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VVM1964
1698393903
Как подойдем к зимнему перерыву - если в пятерке, то думаю дадут доиграть до конца чемпионата, если в тройке - 100 %
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SLADE2019
1698400755
У уважающего себя клуба эта работа никогда не прекращается. А у таких горе-менеджеров, что Спартак собрал, все делается в авральном порядке. Не планируют они. Ну и дураки.
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oyabun
1698410477
Если заметили - отрицались конкретные 2 кандидатуры. То есть вполне возможен поиск какого нибудь зарубежного специалиста.
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zigbert
1698413307
Для любого тренера будет неприятно если за его спиной будут происходить подобные разговоры. По большому счету судьба тренера будет зависеть от результата игры команды, игроки которой будут доверять ему и выполнять поставленную задачу.
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alefreddy
1698413936
не факт что они в шорт листе поэтому и не говорили с ними
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