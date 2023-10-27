Стало известно, ищет ли «Спартак» замену Абаскалю

Московский «Спартак» не проводил встреч с кандидатами на замену действующему главному тренеру Гильермо Абаскалю.

«Никаких встреч с Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым руководство «Спартака» не проводило и в ближайшее время не планирует», – сообщил источник «Евро-Футбол.Ру».