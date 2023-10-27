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    Стало известно, ищет ли «Спартак» замену Абаскалю

    Московский «Спартак» не проводил встреч с кандидатами на замену действующему главному тренеру Гильермо Абаскалю.

    «Никаких встреч с Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым руководство «Спартака» не проводило и в ближайшее время не планирует», – сообщил источник «Евро-Футбол.Ру».

    • Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.
    • Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • Перед 13-м туром РПЛ «Спартак» идeт на четвeртом месте турнирной таблицы, в активе команды – 20 баллов.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    27.10.2023 09:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3561

      alefreddy 11 часов назад

      не факт что они в шорт листе поэтому и не говорили с ними

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 11 часов назад

      Для любого тренера будет неприятно если за его спиной будут происходить подобные разговоры. По большому счету судьба тренера будет зависеть от результата игры команды, игроки которой будут доверять ему и выполнять поставленную задачу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34588

      oyabun 12 часов назад

      Если заметили - отрицались конкретные 2 кандидатуры. То есть вполне возможен поиск какого нибудь зарубежного специалиста.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1647

      SLADE2019 14 часов назад

      У уважающего себя клуба эта работа никогда не прекращается. А у таких горе-менеджеров, что Спартак собрал, все делается в авральном порядке. Не планируют они. Ну и дураки.

      4
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      Рейтинг: +833

      The only one 15 часов назад

      Раз оправдываются- значит было...

      0
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 16 часов назад

      Как подойдем к зимнему перерыву - если в пятерке, то думаю дадут доиграть до конца чемпионата, если в тройке - 100 %

      2
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 16 часов назад

      За паузу в 3 месяца зимой, можно с кем угодно договориться и провести сборы.

      1
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      Рейтинг: +1833

      rac531 16 часов назад

      Так, усатого Стаса пришласили в Локомотив)
      Он приступит к работе или после игры с Ростовом, в случае потери очков, или с января 2024 г.

      2
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      7cerrt 17 часов назад

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      cska1948 17 часов назад

      Так они нам правду и скажут.

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