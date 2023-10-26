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    «Барселона» продаст сиденья и газон «Камп Ноу»

    Руководство «Барселоны» приняло решение продать сиденья стадиона «Камп Ноу» в качестве сувениров после начала реконструкции арены. Стоимость одного кресла составляет от 99 до 299 евро. Члены фанатского движения могут забронировать себе места, на которых они смотрели матчи каталонцев.

    На продажу также выставлены сетки для ворот, которые разрезали и поставили в рамку. А еще продается трава арены, где был сыгран последний официальный матч прошлого сезона «Барселона»«Мальорка» (3:0).

    Также продаются предметы, подписанные игроками. В частности на продажу выставлены капитанская повязка, которую надевал Лионель Месси, и его футболка.

    • Нынешний сезон «блауграна» проводит на Олимпийском стадионе Барселоны
    • Ремонт «Камп Ноу» начался в июне 2023 года и продлится до сезона-2025/2026.

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    Источник: Marca

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    26.10.2023 18:50
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