26.01.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
7 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
21
де Йонг
7
Лопес
10
Ямаль
9
Торрес
11
Рафинья
4-3-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Гасиоровски
5
Таррега
14
Гайя
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
23
Кунде
22
Форт
22
Форт
23
Кунде
21
де Йонг
20
Торре
20
Торре
21
де Йонг
11
Рафинья
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Рафинья
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
20
Фулкье
4
Дьякаби
4
Дьякаби
20
Фулкье
3
Гасиоровски
36
Кордоба
36
Кордоба
3
Гасиоровски
8
Алмейда
3
Ааронс
3
Ааронс
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Столе Димитриевски
ВР
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
4
Нарушения
10
12
Офсайды
0
4
Количество передач
707
263
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
4.44
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Валенсия», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»