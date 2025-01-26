Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 21:50
Барселона
26.01.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
7 : 1
Завершен
Валенсия
3' Ф. де Йонг 8' Ф. Торрес 14' Рафинья 24' Ф. Лопес 45+4' Ф. Лопес 66' Р. Левандовски 75' С. Таррега (АГ)
59' У. Дуро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
21
де Йонг
7
Лопес
10
Ямаль
9
Торрес
11
Рафинья
4-3-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Гасиоровски
5
Таррега
14
Гайя
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
23
Кунде
22
Форт
22
Форт
23
Кунде
21
де Йонг
20
Торре
20
Торре
21
де Йонг
11
Рафинья
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Рафинья
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
20
Фулкье
4
Дьякаби
4
Дьякаби
20
Фулкье
3
Гасиоровски
36
Кордоба
36
Кордоба
3
Гасиоровски
8
Алмейда
3
Ааронс
3
Ааронс
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Столе Димитриевски
ВР
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
4
Нарушения
10
12
Офсайды
0
4
Количество передач
707
263
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
4.44
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Валенсия», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Валенсия»

«Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Барселона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
19
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+