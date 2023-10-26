Топ-10 самых дорогих чемпионатов мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных лиг после обновления рыночной стоимости игроков.
С огромным отрывом лидирует АПЛ. В топ-10 поднялся чемпионат Саудовской Аравии.
- Англия – 11,04 млрд евро;
- Испания – 4,77 млрд евро;
- Италия – 4,71 млрд евро;
- Германия – 4,31 млрд евро;
- Франция – 3,68 млрд евро;
- Бразилия – 1,44 млрд евро;
- Португалия – 1,35 млрд евро;
- МЛС (США и Канада) – 1,27 млрд евро;
- Турция – 1,15 млрд евро;
- Саудовская Аравия – 1,07 млрд евро.
Источник: Transfermarkt