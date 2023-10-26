Роналду: «Я не такой, как все»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает себя уникальным футболистом.

«Я получаю удовольствие. Думаю, это ключевое слово в том, чем я занимаюсь. Не буду врать, конечно же я рад забивать голы и хорошо играть.

Но Криштиану не такой, как все остальные. Я отличаюсь от других, вот почему я продолжаю играть и делаю это хорошо», – сказал 38-летний португалец.