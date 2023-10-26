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    Роналду: «Я не такой, как все»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает себя уникальным футболистом.

    «Я получаю удовольствие. Думаю, это ключевое слово в том, чем я занимаюсь. Не буду врать, конечно же я рад забивать голы и хорошо играть.

    Но Криштиану не такой, как все остальные. Я отличаюсь от других, вот почему я продолжаю играть и делаю это хорошо», – сказал 38-летний португалец.

    • Роналду – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и на уровне сборных.
    • Он 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».
    • В составе «Аль-Насра» форвард забил 28 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах.

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    Источник: A Bola

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    26.10.2023 10:23
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