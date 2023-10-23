Головин вошел в сборную 9-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1 по версии издания L’Equipe. Россиянин получил 8 баллов из 10 возможных.

Полностью сборная тура выглядит так: вратарь Брис Самба («Ланс») – 7; защитники Крепен Диатта («Монако») – 7, Лени Йоро («Лилль») – 8, Максимилиано Кофрие («Клермон») – 8, Исмаили дос Сантос («Лилль») – 7; полузащитники Лоран Абержель («Лорьян») – 8, Фабиан Руис («ПСЖ») – 7, Флоран Молле («Нант») – 7, Магн Аклиуш («Монако») – 7, Александр Головин («Монако») – 8; нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.

Лучшим тренером тура был признан Луис Энрике из «ПСЖ» – он получил оценку 8.