Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Митай, Морозов, Фассон, Сильянов, Ненахов, Баринов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Гагнидзе, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.
Главный тренер: Марцел Личка
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ» и «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»