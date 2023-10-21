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    • «Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Самошников, Митай, Морозов, Фассон, Сильянов, Ненахов, Баринов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Гагнидзе, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.

    Главный тренер: Марцел Личка

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»

    Локомотив-Динамо смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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