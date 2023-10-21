Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Митай, Морозов, Фассон, Сильянов, Ненахов, Баринов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Гагнидзе, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.

Главный тренер: Марцел Личка

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»