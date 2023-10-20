Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Халидж», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 21:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Булахи, Кулибали, Аль-Шахрани, Абдулхамид, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Малком, Михаель, Митрович.

Главный тренер: Жоржи Жезуш

«Аль-Халидж»: Аль-Хайдари, Аль-Хабрани, Лопес, Ребошу, Аль-Хамсал, Аль-Самири, Нарей, Мартинш, Саид, Ен, Шериф.

Главный тренер: Педро Эмануэль

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Халидж»