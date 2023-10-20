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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2023

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Халидж», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Булахи, Кулибали, Аль-Шахрани, Абдулхамид, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Малком, Ричард, Митрович.

    Главный тренер: Жоржи Жезуш

    «Аль-Халидж»: Шехич, Аль-Хабрани, Лопес, Аль-Хадар, Ребошу, Родригеш, Ен, Нарей, Аль-Хамсал, Мартинш, Шериф.

    Главный тренер: Педро Эмануэль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Халидж»

    Аль-хилял – Аль-халидж смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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