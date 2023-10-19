Роналду получил подарок от партнеров по «Аль-Насру»

Нападающий Криштиану Роналду вернулся в расположение «Аль-Насра» из сборной Португалии.
Во время тренировки одноклубники сделали подарок 38-летнему форварду.
Португалец получил от партнеров по команде торт, на котором зафиксированы его недавние успехи:
- Роналду достиг отметки в 40 забитых мячей в 2023 году – больше всех в мире.
- Криштиану отличился 127 раз в составе сборной Португалии, укрепив собственный бомбардирский рекорд.
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Источник: «Бомбардир»