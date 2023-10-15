Сестра Роналду высмеяла новость, что Криштиану грозят удары плетью

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, пошутила на тему возможного наказания игрока ударами плетью.
Португалка выложила совместное фото с братом и подписала: «857 ударов плетью. Извините, ошиблась. 857 голов».
- Форвард приезжал в Тегеран на матч азиатской ЛЧ против «Персеполиса».
- Там на встрече с болельщиками он обнял и поцеловал девушку с ограниченными возможностями.
- Португалец якобы нарушил местные законы, за что ему грозит 99 ударов плетью в случае нового визита в Иран.
Источник: «Бомбардир»