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    • Сестра Роналду высмеяла новость, что Криштиану грозят удары плетью

    Сестра Роналду высмеяла новость, что Криштиану грозят удары плетью

    Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, пошутила на тему возможного наказания игрока ударами плетью.

    Португалка выложила совместное фото с братом и подписала: «857 ударов плетью. Извините, ошиблась. 857 голов».

    • Форвард приезжал в Тегеран на матч азиатской ЛЧ против «Персеполиса».
    • Там на встрече с болельщиками он обнял и поцеловал девушку с ограниченными возможностями.
    • Португалец якобы нарушил местные законы, за что ему грозит 99 ударов плетью в случае нового визита в Иран.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.10.2023 23:29
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