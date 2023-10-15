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    • Турция – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023

    Турция – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Турция и Латвия, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Турция: Чакыр, Акайдын, Озкачар, Бардакчи, Озджан, Актюроглу, Чалханоглу, Юксек, Кадыоглу, Акгюн, Йылмаз.

    Главный тренер: Винченцо Монтелла

    Латвия: Озолс, Дубра, Савалниекс, Балодис, Тоберс, Дашкевич, Икауниекс, Цыганик, Яунземс, Савельев, Ульдрикис.

    Главный тренер: Дайнис Казакевич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию Турция – Латвия

    Источник: Спортбокс

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