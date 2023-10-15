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    • Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос, хочет ли Кокорин вернуться в сборную России

    Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос, хочет ли Кокорин вернуться в сборную России

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении нападающего команды Александра Кокорина в состав сборной России.

    «Честно, я не знаю, хочет ли он. Думаю, это сейчас не основная цель. У тренера сборной тоже, наверное, другие намерения – он смотрит на других футболистов. Не знаю, насколько это интересно Саше и сборной России», – сказал Шпилевский.

    • На счету Кокорина 48 матчей и 12 голов за национальную команду.
    • В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» шесть матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Metaratings

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