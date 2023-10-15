Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос, хочет ли Кокорин вернуться в сборную России

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении нападающего команды Александра Кокорина в состав сборной России.

«Честно, я не знаю, хочет ли он. Думаю, это сейчас не основная цель. У тренера сборной тоже, наверное, другие намерения – он смотрит на других футболистов. Не знаю, насколько это интересно Саше и сборной России», – сказал Шпилевский.