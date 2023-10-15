В «Аль-Насре» рассказали, что их больше всего впечатляет в Роналду

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар поделился впечатлениями от работы с нападающим Криштиану Роналду.

«Больше всего впечатляет его преданность карьере. Уровень профессионализма, который он демонстрирует ежеминутно. Вся созданная инфраструктура дома для восстановления.

Меня также поражает простота Роналду в общении с охраной, партнерами, персоналом», – сказал Салазар.