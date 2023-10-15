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    • В «Аль-Насре» рассказали, что их больше всего впечатляет в Роналду

    В «Аль-Насре» рассказали, что их больше всего впечатляет в Роналду

    Исполнительный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар поделился впечатлениями от работы с нападающим Криштиану Роналду.

    «Больше всего впечатляет его преданность карьере. Уровень профессионализма, который он демонстрирует ежеминутно. Вся созданная инфраструктура дома для восстановления.

    Меня также поражает простота Роналду в общении с охраной, партнерами, персоналом», – сказал Салазар.

    • Роналду уже забил 857 голов за карьеру, в том числе 700 с игры.
    • Форвард «Аль-Насра» после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте.
    • Контракт игрока с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.

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    Источник: твиттер Al Nassr Zone

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