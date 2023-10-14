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  • Уткин красит бороду, чтобы не быть похожим на растолстевшего Гитлера

Уткин красит бороду, чтобы не быть похожим на растолстевшего Гитлера

14 октября 2023, 08:50
2

Журналист и блогер Василий Уткин, курирующий медийную команду «Эгриси», ответил на вопросы о смене имиджа в этом году.

– В начале сезона вы осветлили волосы. Теперь у вас голова в цветах «Эгриси» – желтый верх и черный низ. Зачем?

– Это была шалость.

– Значит, тут нет потайного смысла? Снять напряжение с команды, отвести внимание на себя?

– У нас такая команда, что максимальное внимание все равно привлекаю я. Поэтому перенести на себя дополнительное внимание было бы наивно, мне кажется.

Просто мне в какой-то момент пришло это в голову, и я сделал. Кстати, волосы не просто высветленные – они действительно окрашены в яичный цвет.

Бороду я крашу достаточно давно. Это не новость. У меня седеет борода. А когда борода седеет, а усы – нет, то ты становишься похож на растолстевшего Гитлера. Поэтому бороду полезно подкрашивать.

Сейчас я в странной ситуации, потому что я покрасил голову две недели назад и забыл об этом думать. Я же не вижу себя постоянно со стороны. И тут я ловлю на себе изумленные взгляды, некоторые провожают глазами, интересуются.

В итоге я чувствую себя немного идиотом. Но я не жалею об этом абсолютно. Мне было весело. Но не знаю, как это могло повлиять на команду. Мне кажется, команду это позабавило.

  • «Эгриси» впервые в истории дошел до полуфинала Медиалиги.
  • Уткин курирует клуб с 2018 года.

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Источник: Sports.ru
Медиафутбол Уткин Василий
Комментарии (2)
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Mirak92
1697265201
Подходишь к взрослому человеку и спрашиваешь " зачем волосы покрасил?", ответ взрослого человека , "это шалость" Вася пиз..уй к психиатру ,водка твою голову съедает
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paracetamol
1697265927
Какой из жыда Гитлер?
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