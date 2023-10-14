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    • Уткин красит бороду, чтобы не быть похожим на растолстевшего Гитлера

    Уткин красит бороду, чтобы не быть похожим на растолстевшего Гитлера

    Журналист и блогер Василий Уткин, курирующий медийную команду «Эгриси», ответил на вопросы о смене имиджа в этом году.

    – В начале сезона вы осветлили волосы. Теперь у вас голова в цветах «Эгриси» – желтый верх и черный низ. Зачем?

    – Это была шалость.

    – Значит, тут нет потайного смысла? Снять напряжение с команды, отвести внимание на себя?

    – У нас такая команда, что максимальное внимание все равно привлекаю я. Поэтому перенести на себя дополнительное внимание было бы наивно, мне кажется.

    Просто мне в какой-то момент пришло это в голову, и я сделал. Кстати, волосы не просто высветленные – они действительно окрашены в яичный цвет.

    Бороду я крашу достаточно давно. Это не новость. У меня седеет борода. А когда борода седеет, а усы – нет, то ты становишься похож на растолстевшего Гитлера. Поэтому бороду полезно подкрашивать.

    Сейчас я в странной ситуации, потому что я покрасил голову две недели назад и забыл об этом думать. Я же не вижу себя постоянно со стороны. И тут я ловлю на себе изумленные взгляды, некоторые провожают глазами, интересуются.

    В итоге я чувствую себя немного идиотом. Но я не жалею об этом абсолютно. Мне было весело. Но не знаю, как это могло повлиять на команду. Мне кажется, команду это позабавило.

    • «Эгриси» впервые в истории дошел до полуфинала Медиалиги.
    • Уткин курирует клуб с 2018 года.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19433

      paracetamol 2 часа назад

      Какой из жыда Гитлер?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3193

      Болотоход > paracetamol 2 часа назад

      Такой как из Дзюбы футболер)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1045

      Mirak92 2 часа назад

      Подходишь к взрослому человеку и спрашиваешь " зачем волосы покрасил?", ответ взрослого человека , "это шалость"
      Вася пиз..уй к психиатру ,водка твою голову съедает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3193

      Болотоход 3 часа назад

      Вася бросай стакан))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1045

      Mirak92 > Болотоход 2 часа назад

      А стакан ему говорит "не бросай,мы с первого класса вместе"

      3
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