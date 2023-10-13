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Неймар прокомментировал конфликт с болельщиком

13 октября 2023, 17:44

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался об инциденте после матча с Венесуэлой (1:1).

  • Болельщик бросил в футболиста пакет с попкорном.
  • Неймар ответил фанату: «В жопу себе его засунь».

«Это очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю. Я очень разнервничался из-за броска болельщика. Осуждаю такое отношение. Не надо этого делать, это очень плохо для футбола.

Человек, который занимается подобными вещами, необразованный. Он не сможет воспитать своего ребенка наилучшим образом. Если он так недоволен, пусть получше потренируется и выйдет на поле вместо меня«, – заявил Неймар.

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Источник: Globo Esporte
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Венесуэла Бразилия Неймар
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