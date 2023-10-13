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    • Ловчев раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ: «Путь – тупиковый»

    Ловчев раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ: «Путь – тупиковый»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает неправильной кадровую политику российских клубов в части приглашения иностранцев.

    «Если говорить глобально, то у меня простой вопрос по ситуации в РПЛ. У нас очень расширили лимит на легионеров, нам говорили – с благими целями. В том числе и для того, чтобы наши ребята учились у иностранцев, которые приезжают в Россию на большие контракты. Хорошо, мы видим в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев.

    Давайте посмотрим на россиян – сильно наши там выросли, сидя на скамейке и глядя на то, как играют легионеры? Много мы поимели игроков сборной благодаря таким вариантам?

    У нас сборная, получается, без перспективы – она может бегать, много бегать, стараться, но в плане зрелища не получим эффекта. Надо спрашивать: а) каких футболистов мы готовим на детском уровне; б) с тех, кто дал такой лимит – какие последствия мы получили? Чему иностранцы научили россиян в клубах РПЛ?

    Зачем тогда их сюда понавезли? Только ради одного – ради результата в РПЛ. Это в ситуации, когда нет еврокубков. Путь – тупиковый», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6999

      Давид59 59 минут назад

      Логики не вижу. Он говорит, что легионеров привезли, а еврокубков нет. Какая тут связь? Что нельзя ради победы в РПЛ их приглашать?

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