Ловчев раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ: «Путь – тупиковый»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает неправильной кадровую политику российских клубов в части приглашения иностранцев.

«Если говорить глобально, то у меня простой вопрос по ситуации в РПЛ. У нас очень расширили лимит на легионеров, нам говорили – с благими целями. В том числе и для того, чтобы наши ребята учились у иностранцев, которые приезжают в Россию на большие контракты. Хорошо, мы видим в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев.

Давайте посмотрим на россиян – сильно наши там выросли, сидя на скамейке и глядя на то, как играют легионеры? Много мы поимели игроков сборной благодаря таким вариантам?

У нас сборная, получается, без перспективы – она может бегать, много бегать, стараться, но в плане зрелища не получим эффекта. Надо спрашивать: а) каких футболистов мы готовим на детском уровне; б) с тех, кто дал такой лимит – какие последствия мы получили? Чему иностранцы научили россиян в клубах РПЛ?

Зачем тогда их сюда понавезли? Только ради одного – ради результата в РПЛ. Это в ситуации, когда нет еврокубков. Путь – тупиковый», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.