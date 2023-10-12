Сферу применения VAR могут расширить: подробности возможных реформ

Последнее предложение (из двух)в нашем футболе было бы здорово. Пример переговоров: "Вася какого ... свистишь? Ничего не было" Или "Петя, ты что, свой флаг в ... засунул? Там же явный офсайд!"
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил в футболе, обсуждает реформирование VAR.
Поступило предложение расширить сферу применения видеоповторов на штрафные и угловые.
Сейчас VAR вмешивается в игру только при вынесении решений о забитых голах и прямых красных карточках, назначении пенальти, а также при ошибочной идентификации футболиста.
Также идет диалог о возможности сделать доступными для прямого эфира переговоры между судьями в поле и их видеоассистентами.