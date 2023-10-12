Сферу применения VAR могут расширить: подробности возможных реформ

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил в футболе, обсуждает реформирование VAR.

Поступило предложение расширить сферу применения видеоповторов на штрафные и угловые.

Сейчас VAR вмешивается в игру только при вынесении решений о забитых голах и прямых красных карточках, назначении пенальти, а также при ошибочной идентификации футболиста.

Также идет диалог о возможности сделать доступными для прямого эфира переговоры между судьями в поле и их видеоассистентами.