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    • Сферу применения VAR могут расширить: подробности возможных реформ

    Сферу применения VAR могут расширить: подробности возможных реформ

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил в футболе, обсуждает реформирование VAR.

    Поступило предложение расширить сферу применения видеоповторов на штрафные и угловые.

    Сейчас VAR вмешивается в игру только при вынесении решений о забитых голах и прямых красных карточках, назначении пенальти, а также при ошибочной идентификации футболиста.

    Также идет диалог о возможности сделать доступными для прямого эфира переговоры между судьями в поле и их видеоассистентами.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6984

      Давид59 1 час назад

      Последнее предложение (из двух)в нашем футболе было бы здорово. Пример переговоров: "Вася какого ... свистишь? Ничего не было" Или "Петя, ты что, свой флаг в ... засунул? Там же явный офсайд!"

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