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    Уткин объяснил, почему не слушает рэп

    Василий Уткин ответил на вопросы о своем отношении к русскому рэпу.

    Я не могу слушать эту музыку, чисто идеологически не слушаю рэп. Так вышло, что я по образованию филолог, и для меня большое значение имеет текст.

    Чтобы разобрать, допустим, что именно поет Скриптонит, мне необходимо послушать это раз пять. Но Скриптонит, по крайней мере, интересный, мне нравится.

    А в большинстве случаев, когда слушаешь и не понимаешь, о чем именно эта песня, ты догадываешься, что текст – полное говно.

    Я слушаю очень узкий набор рэп-исполнителей. В частности, Скриптонита и Фараона. Дело в том, что я дружу с отцом Фараона, футбольным агентом Геннадием Голубиным.

    – Фараон уже в детстве выделялся?

    – Не могу сказать. Мы встречались с Геннадием Голубиным компаниями, дети бегали под ногами. Потом оказалось, что один из них – Фараон.

    – Он следит за «Эгриси»?

    – Какое-то время следил. Однажды он заехал к нам на новогоднюю вечеринку. Раньше я устраивал ее каждый год. Ребята называют ее корпоративом, но я слово корпоратив ненавижу. Потому что для меня корпоратив – это работа. С того вечера существует даже фото Фараона со Струном.

    У меня было желание, чтобы Глеб написал нам заглавную песню для нового сезона «Эгриси». Мы обо всем договорились, но у него не срослось. Просто не получилось записать.

    Вот ты меня надоумил, и я, может быть, напишу ему сегодня. Раз мы вышли в плей-офф, пусть приходит поболеть, посидит на лавочке. Он не то чтобы следит за каждым матчем, но в теме.

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    Источник: Sports.ru

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