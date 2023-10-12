Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин ответил, сколько примерно тратит на свой медийный клуб

Уткин ответил, сколько примерно тратит на свой медийный клуб

12 октября 2023, 00:56

Видеоблогер Василий Уткин высказался о затратах на медийный клуб «Эгриси», который курирует.

  • «Эгриси» впервые вышел в полуфинал Медиалиги.
  • В четвертьфинале команда сенсационно прошла 2DROTS.
  • В полуфинале в Калининграде «Эгриси» сыграет с «БроукБойз».

– В 2019-м «Рейтинг Букмекеров» писал, что команда обходится вам в 600 тысяч рублей в год. Сколько сейчас стоит год «Эгриси»?

– Можно я все-таки не скажу? Во-первых, я точно не знаю. Во-вторых, не дай бог, мои родные увидят.

– Это в разы больше?

Скажем так: в разы, но все-таки не на порядок.

Просто непонятно, как считать. Я правда не знаю, приглашение команды на дачу или посиделки в «Джон Донне» надо включать в расходы на «Эгриси»?

В 2019-м в команде не было премиальных за каждый матч. Тогда была только одна большая сумма за сезон, если выполнялась задача. По-моему, за выход в Высший дивизион ЛФЛ я заплатил команде то ли 300, то ли 400 тысяч рублей. Не так уж много на 20 человек.

– Расходы на Медиалигу выше, чем на ЛФЛ?

– Да. Это существенно дороже.

В Медиалиге даже за приезд нужно платить. Это классическая ситуация в любительском футболе, когда ты платишь, условно, тысячу за приезд и тысячу за победу. Значит, каждый матч Медиалиги независимо от исхода – дополнительные расходы на премии. А в заявке 30 человек. Это весомо.

В ЛФЛ премиальные только за победу. В случае поражения команда ничего не получает. Но размер премиальных я вам не скажу.

– Вы не платите зарплату футболистам «Эгриси»?

– Ровно у трех игроков есть несколько особенных условий. Они не сопоставимы с тем, что называется зарплатой. Цифры я раскрывать не буду.

У нашей команды вообще нет бюджета. Я крайне признателен нашему партнеру компании «Фонбет» за поддержку. Но вообще-то контракт с «Фонбет» у меня. Команда им объективно неинтересна. Интересен я. А команду я содержу на то, что зарабатываю.

Я уже видел друзей, которые содержали футбольные команды – в том числе высокопрофессиональные. И я видел, как это затягивает и разоряет. Например, Герман Ткаченко и «Крылья Советов». Герман очень долго восстанавливался как бизнесмен после ухода из «Крыльев». Он нисколько не жалел о потраченном, но тем не менее. Я не позволю себе разориться на футбольной команде.

Я просто изучил сколько важных, даже очень важных дел я отложил за последние два года из-за того, что мои средства уходили на команду. Я или найду партнера, или смогу убедить действующих партнеров, что команда необходима. Или мне придется минимизировать мое участие во всем этом. Потому что это правда дорого.

И, к сожалению, команды Медиалиги продолжают развиваться как пузырь. Какие зарплаты? Из чего они платятся?

В такой непростой ситуации я должен понимать, чего мне будет стоить каждый новый сезон. Могу ли я отложить еще раз плановый ремонт канализационной системы у себя на даче, который откладываю уже два года. Между прочим, у дачного дома проблемы с канализацией фатальны. Это вам не городская квартира. И это только один пример отложенных дел.

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: Sports.ru
Медиафутбол Уткин Василий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
12
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
14:29
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
12
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
1
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Сафонова назвали полиглотом, шахматистом, ценителем искусства и нестандартной личностью
12:10
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
4
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+