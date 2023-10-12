Уткин ответил, сколько примерно тратит на свой медийный клуб

Видеоблогер Василий Уткин высказался о затратах на медийный клуб «Эгриси», который курирует.

«Эгриси» впервые вышел в полуфинал Медиалиги.

В четвертьфинале команда сенсационно прошла 2DROTS.

В полуфинале в Калининграде «Эгриси» сыграет с «БроукБойз».

– В 2019-м «Рейтинг Букмекеров» писал, что команда обходится вам в 600 тысяч рублей в год. Сколько сейчас стоит год «Эгриси»?

– Можно я все-таки не скажу? Во-первых, я точно не знаю. Во-вторых, не дай бог, мои родные увидят.

– Это в разы больше?

– Скажем так: в разы, но все-таки не на порядок.

Просто непонятно, как считать. Я правда не знаю, приглашение команды на дачу или посиделки в «Джон Донне» надо включать в расходы на «Эгриси»?

В 2019-м в команде не было премиальных за каждый матч. Тогда была только одна большая сумма за сезон, если выполнялась задача. По-моему, за выход в Высший дивизион ЛФЛ я заплатил команде то ли 300, то ли 400 тысяч рублей. Не так уж много на 20 человек.

– Расходы на Медиалигу выше, чем на ЛФЛ?

– Да. Это существенно дороже.

В Медиалиге даже за приезд нужно платить. Это классическая ситуация в любительском футболе, когда ты платишь, условно, тысячу за приезд и тысячу за победу. Значит, каждый матч Медиалиги независимо от исхода – дополнительные расходы на премии. А в заявке 30 человек. Это весомо.

В ЛФЛ премиальные только за победу. В случае поражения команда ничего не получает. Но размер премиальных я вам не скажу.

– Вы не платите зарплату футболистам «Эгриси»?

– Ровно у трех игроков есть несколько особенных условий. Они не сопоставимы с тем, что называется зарплатой. Цифры я раскрывать не буду.

У нашей команды вообще нет бюджета. Я крайне признателен нашему партнеру компании «Фонбет» за поддержку. Но вообще-то контракт с «Фонбет» у меня. Команда им объективно неинтересна. Интересен я. А команду я содержу на то, что зарабатываю.

Я уже видел друзей, которые содержали футбольные команды – в том числе высокопрофессиональные. И я видел, как это затягивает и разоряет. Например, Герман Ткаченко и «Крылья Советов». Герман очень долго восстанавливался как бизнесмен после ухода из «Крыльев». Он нисколько не жалел о потраченном, но тем не менее. Я не позволю себе разориться на футбольной команде.

Я просто изучил сколько важных, даже очень важных дел я отложил за последние два года из-за того, что мои средства уходили на команду. Я или найду партнера, или смогу убедить действующих партнеров, что команда необходима. Или мне придется минимизировать мое участие во всем этом. Потому что это правда дорого.

И, к сожалению, команды Медиалиги продолжают развиваться как пузырь. Какие зарплаты? Из чего они платятся?

В такой непростой ситуации я должен понимать, чего мне будет стоить каждый новый сезон. Могу ли я отложить еще раз плановый ремонт канализационной системы у себя на даче, который откладываю уже два года. Между прочим, у дачного дома проблемы с канализацией фатальны. Это вам не городская квартира. И это только один пример отложенных дел.