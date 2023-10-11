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    «Байер» готов отпустить Хаби Алонсо только в три клуба

    Хаби Алонсо при заключении контракта с «Байером» включил в него секретный пункт.

    По условиям договора, клуб должен отпустить испанца, если он получит предложение от «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля».

    Опция вступит в силу в 2024 году. Сумма компенсации пока неизвестна.

    • «Байер» лидирует в Бундеслиге, набрав 19 очков в 7 турах.
    • Алонсо, будучи футболистом, выступал за «Ливерпуль» – с 2004 по 2009 год, за «Реал» – с 2009 по 2014 год, за «Баварию» – с 2014 по 2017 год.

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    Источник: AS

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