«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо только в три клуба

Хаби Алонсо при заключении контракта с «Байером» включил в него секретный пункт.

По условиям договора, клуб должен отпустить испанца, если он получит предложение от «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля».

Опция вступит в силу в 2024 году. Сумма компенсации пока неизвестна.