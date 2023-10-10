«Просто хамство»: Рабинер – о ЧМ-2030 в 6 странах

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост на тему проведения ЧМ-2030 в шести странах.

Помимо Португалии матчи ЧМ-2030 пройдут в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Испании, Марокко.

Турнир продлится 44 дня.

ЧМ-2026 примут США, Мексика и Канада.

«Мне совершенно не нравится диверсификация чемпионатов мира и Европы на несколько стран. На мой взгляд, не было ничего хуже Евро-2020, который прошел в хреновой туче стран и не создал никакой атмосферы цельности турнира.

Я тогда после двух питерских игр (какие же были белые ночи на Неве – и тогда, и на ЧМ-2018!) съездил в Данию на матч с Россией, дико кайфанул от очаровательного Копенгагена и датских болельщиков, чувства были особенно обострены тем, что это был первый выезд в Европу после пандемии. Но из-за распределения игр Евро по всему континенту осталось абсолютнейшее ощущение выездного отборочного матча, но никак не игры финального турнира!

Теперь то же самое будет на ЧМ-2030, который пройдет даже не в трех странах, как ЧМ-2026 (там все-таки есть доминанта – Штаты, а матч открытия состоится в Мехико на великой «Ацтеке»), а на трех континентах! Ну вот как, блин?! Рекорды решили бить, товарищи из ФИФА, а на остальное наплевать? Почему не отдать весь юбилейный ЧМ – 100 лет с первого турнира – тем, кто осмелился его провести, то есть Южной Америке? Получилось же, что отщипнули от щедрот по крохотному кусочку – просто чтобы отметиться, галочку поставить. По-моему, это просто хамство. Дали бы возможность и деньги Аргентине и Уругваю построить топовые стадионы. Или это просто страны-доноры игроков, и к ним не надо как-то по-другому относиться?

2034-й получит Саудовская Аравия, тут все понятно. Для этого все, что мы видим сейчас, и делается. Может, с кем-то поделятся. Хорошо, хоть не с Ираном – это исключено.

По Евро все разумнее. Сейчас Германия (одна, слава Богу), далее – Великобритания и Ирландия (тоже без примесей), в 2032-м – Италия и Турция. Последнее сочетание – странноватое. Что между ними общего? Почему Апеннины, последним большим турниром для которых был ЧМ-90 (33 года назад), не могут провести европейское первенство в одиночку?

Помню, поскольку сам был, насколько неестественно ощущались первые совместные турниры – Евро-2000 (Бельгия, Голландия) и ЧМ-2002 (Корея, Япония). Затем эту практику по крайней мере на уровне чемпионатов мира прекратили, а на Евро – оставили (исключение – только Франция-2016). Австрия/Швейцария в 2008-м, когда из-за визовых проблем в Базель на четвертьфинал Голландия – Россия не смогла приехать и треть россиян, находившихся тогда на групповом этапе в Австрии... Польша/Украина в 2012-м – там было попроще (о, когда это было). Про Евро-2020 вообще не говорю.

Постоянное увеличение числа стран-участниц ЧМ и Евро выхолащивает из этих турниров атмосферу, ощущение единства времени и места. Как вам – не знаю, а мне жаль. Желание ФИФА и УЕФА удовлетворить всех одновременно никакого позитивного эффекта, на мой взгляд, не дает«, – написал Рабинер.