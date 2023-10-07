В субботу, 7 октября, «Сочи» на своем поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 14:00 по мск.

«Сочи»

Подопечные Александра Точилина занимают последнее, 16 место в турнирной таблице. В активе команды шесть очков и две победы. При этом, сочинцы потерпели восемь поражений. «Сочи» забил девять, и пропустил шестнадцать мячей. Для выхода из зоны вылета команде нужно набрать минимум четыре балла.

«Зенит»

Команда идет на четвертом месте, имея в своем активе 17 очков. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов, имеют в своем активе 20 забитых голов, а также пять одержанных побед. При этом, команда дважды сыграла вничью и потерпела три поражения, а также пропустила 11 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 10 игр, в которых «Сочи» выиграл 1 матч. 6 раз побеждал «Зенит». Подопечные Точилина забили 8 мячей, а «Зенит» отличился 21 голом.

Прогноз на матч «Сочи» – «Зенит»

На наш взгляд, у хозяев нет шансов в этой встрече. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.65), ТБ 2.5 (1.94), ОЗ Да (1.89).